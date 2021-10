Proche de Novak Djokovic pour l’avoir d’abord entraîné durant ses jeunes années de forma­tion, Nikola Pilic ou Monsieur Coupe Davis (cinq fois vain­queurs en tant qu’en­traî­neur avec trois nations diffé­rentes) s’est récem­ment exprimé dans une inter­view pour le site serbe Espreso. Un entre­tien dans lequel il explique que Nole est désor­mais le meilleur joueur de tous les temps.

« Il (Novak Djokovic) a remporté le plus grand nombre de Masters, il est le seul à avoir gagné au moins deux fois chaque Grand Chelem, personne n’a atteint les 17 000 points ATP, même Murray, Nadal et Federer ne l’ont pas fait. Voyez comment il salue le public en chinois à Pékin, il parle parfai­te­ment le fran­çais à Paris, et aussi en Italie et aux États‐Unis. Je ne suis pas subjectif, Novak est le meilleur de tous les temps. Il est phéno­ménal, il fait un excellent travail, il est honnête et travailleur. Les jour­na­listes serbes ont fait pres­sion sur moi en 2019 pour que je dise que Novak est le meilleur. Je ne voulais pas le dire jusqu’à ce qu’il gagne Wimbledon cette année. Le jour où il l’a fait, j’ai mis les chiffres sur la table ; il a le même nombre de Grands Chelems que Nadal et Federer, avec un meilleur score en tête à tête, et va passer 350 semaines en tête du clas­se­ment ATP. »