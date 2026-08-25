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Nikolay Davydenko prévient tout le monde sur Carlos Alcaraz : « Même avec l’ab­sence de Jannik Sinner, ce ne sera pas facile. Il est impos­sible d’af­firmer avec certi­tude qu’il rempor­tera l’US Open »

Par
Thomas S
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Invité à s’ex­primer sur le nouvelle édition de l’US Open qui débu­tera ce dimanche, l’an­cien 3e joueur mondial, Nikolay Davydenko, a invité les fans de Carlos Alcaraz à la prudence concer­nant les chances de leur poulain de soulever un septième titre du Grand Chelem. 

Pour rappel, l’Espagnol n’a plus joué en compé­ti­tion depuis le 15 avril dernier suite à une bles­sure impor­tante au poignet. 

« De nombreux suppor­ters d’Alcaraz veulent le voir gagner, surtout parce que Sinner ne sera pas là. Mais je ne pense pas que ce sera facile pour lui. S’il parvient à passer les premiers tours et, bien sûr, à retrouver progres­si­ve­ment une certaine forme au fil du tournoi, alors oui, il pour­rait obtenir un bon résultat. Mais il est impos­sible d’af­firmer avec certi­tude qu’il rempor­tera l’US Open. »

Publié le mardi 25 août 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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