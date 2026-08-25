Invité à s’ex­primer sur le nouvelle édition de l’US Open qui débu­tera ce dimanche, l’an­cien 3e joueur mondial, Nikolay Davydenko, a invité les fans de Carlos Alcaraz à la prudence concer­nant les chances de leur poulain de soulever un septième titre du Grand Chelem.

Pour rappel, l’Espagnol n’a plus joué en compé­ti­tion depuis le 15 avril dernier suite à une bles­sure impor­tante au poignet.

« De nombreux suppor­ters d’Alcaraz veulent le voir gagner, surtout parce que Sinner ne sera pas là. Mais je ne pense pas que ce sera facile pour lui. S’il parvient à passer les premiers tours et, bien sûr, à retrouver progres­si­ve­ment une certaine forme au fil du tournoi, alors oui, il pour­rait obtenir un bon résultat. Mais il est impos­sible d’af­firmer avec certi­tude qu’il rempor­tera l’US Open. »