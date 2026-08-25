Invité à s’exprimer sur le nouvelle édition de l’US Open qui débutera ce dimanche, l’ancien 3e joueur mondial, Nikolay Davydenko, a invité les fans de Carlos Alcaraz à la prudence concernant les chances de leur poulain de soulever un septième titre du Grand Chelem.
Pour rappel, l’Espagnol n’a plus joué en compétition depuis le 15 avril dernier suite à une blessure importante au poignet.
« De nombreux supporters d’Alcaraz veulent le voir gagner, surtout parce que Sinner ne sera pas là. Mais je ne pense pas que ce sera facile pour lui. S’il parvient à passer les premiers tours et, bien sûr, à retrouver progressivement une certaine forme au fil du tournoi, alors oui, il pourrait obtenir un bon résultat. Mais il est impossible d’affirmer avec certitude qu’il remportera l’US Open. »
Publié le mardi 25 août 2026 à 15:55