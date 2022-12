Interrogé par le site russe Championat sur la saison qui vient de s’écouler sur le circuit masculin, Nikolay Davydenko s’est dit une fois de plus impres­sionné par Novak Djokovic qui a en plus été privé de deux tour­nois du Grand Chelem.

« Commençons par Djokovic, qui n’a pas pu se rendre à l’Open d’Australie ni à l’US Open. Mais il a revanche pu parti­ciper à Wimbledon et il l’a remporté, le tout sans le moindre point. Je ne sais plus quoi dire à son sujet. Peut‐être que s’il avait joué tous les tour­nois du Grand Chelem, il aurait tout gagné et serait numéro un mondial. »