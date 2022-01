Est‐ce que l’on reverra un jour Keï Nishikori sur un court de tennis en tant que joueur du circuit ?

On peut se poser la question.

Le Japonais a décidé de se faire opérer de la hanche. Il sera éloigné des terrains au moins pendant six mois. Quand on sait le rôle que joue la hanche dans le tennis, on peut émettre quelques doutes concer­nant un retour parmi le haut‐niveau d’au­tant que Keï est âgé de 32 ans.