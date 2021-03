Après le passage à Doha de Roger Federer beau­coup de joueurs se sont exprimés en vantant les mérites du Suisse et en expli­quant à juste titre que jouer à ce niveau après plus d’un an d’ab­sence était déjà un petit exploit.

Présent à Acapulco, vain­queur de son premier tour face à Opelka, Kei Nishikori a égale­ment donné sa version des faits. S’il est lui aussi admi­ratif, il pense néan­moins qu’il reste encore beau­coup de travail au Suisse : « J’ai adoré revoir Federer. J’espère que je pourrai revenir en force et que nous pour­rons jouer quelques matchs ensemble. J’ai toujours aimé jouer contre lui et je suis convaincu qu’il pourra à nouveau remporter le Grand Chelem s’il y réflé­chit vrai­ment » a expliqué Kei.

« Il ne fait aucun doute que Roger est un monstre. Il a joué deux matchs. Il a été solide et j’ai été assez surpris par le niveau qu’il a affiché. Il a assez bien joué au tennis, même s’il reste encore beau­coup de choses à améliorer. Après un an d’inac­ti­vité pour cause de bles­sures, il a parfois montré qu’il était un peu hors de propos même s’il s’agit de Roger Federer » a encore précisé le Japonais.