En ce dimanche 29 décembre 2019, Kei Nishikori change de dizaine et fête ses 30 ans ! En 2019, le Japonais a remporté un titre (Brisbane), le douzième de sa carrière et il a bouclé la saison à la 13e place mondiale. Le Nippon s’est montré relativement constant avec des quarts de finale à l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon.

Sprinkling magic on Tour for over a decade…



Happy 30th birthday, @keinishikori ! 🥳🥳 pic.twitter.com/YWWSna9aAr — Tennis TV (@TennisTV) December 29, 2019