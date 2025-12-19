Lors d’une inter­view accordée au média japo­nais « WOWOW », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Kei Nishikori a encensé le phéno­mène brési­lien Joao Fonseca (24e mondial à 19 ans), qui l’a battu en demi‐finales du Challenger de Phoenix le 15 mars dernier (6−3, 6–3).

« Sa balle est rapide et lourde. Il est incroya­ble­ment puis­sant et a un très bon service, je pense donc qu’il est un symbole des jeunes joueurs de tennis d’au­jourd’hui. S’il pouvait juste réduire un peu plus ses erreurs, je pense qu’il pour­rait faci­le­ment entrer dans le top 10, voire dans le top 5, et je pense qu’il a la person­na­lité pour atteindre le sommet. Il lançait des balles à des vitesses que je n’avais jamais vues aupa­ra­vant, je ne pouvais donc pas baisser ma garde pendant les échanges. J’étais donc sous pres­sion constante. Je pense que ce genre de force est quelque chose que seul un jeune joueur peut avoir. Je suis sûr que Fonseca va s’améliorer. »

A noter que le Japonais n’a encore jamais affronté Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.