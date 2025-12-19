Lors d’une interview accordée au média japonais « WOWOW », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Kei Nishikori a encensé le phénomène brésilien Joao Fonseca (24e mondial à 19 ans), qui l’a battu en demi‐finales du Challenger de Phoenix le 15 mars dernier (6−3, 6–3).
« Sa balle est rapide et lourde. Il est incroyablement puissant et a un très bon service, je pense donc qu’il est un symbole des jeunes joueurs de tennis d’aujourd’hui. S’il pouvait juste réduire un peu plus ses erreurs, je pense qu’il pourrait facilement entrer dans le top 10, voire dans le top 5, et je pense qu’il a la personnalité pour atteindre le sommet. Il lançait des balles à des vitesses que je n’avais jamais vues auparavant, je ne pouvais donc pas baisser ma garde pendant les échanges. J’étais donc sous pression constante. Je pense que ce genre de force est quelque chose que seul un jeune joueur peut avoir. Je suis sûr que Fonseca va s’améliorer. »
A noter que le Japonais n’a encore jamais affronté Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 14:58