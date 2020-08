Hier soir, sur ses réseaux sociaux, Kei Nishikori a annoncé qu’il était positif au Covid19 lors d’un test exécuté ce vendredi en Floride.

Il a donc annulé son vol vers les Etats-Unis et a du déclarer forfait pour le tournoi de Cincinnati.

Sa présence à l’US Open est aussi compromise.

Il devra subir un nouveau test ce vendredi et pourra alors prendre sa décision finale concernant son départ pour Flushing Meadows : « Je me sens bien et je n’ai que quelques petits symptômes » a explique le joueur japonais.