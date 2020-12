41ème à l’ATP, présentant un bilan de 4 défaites pour 2 victoires, l’année 2020 est à oublier pour Kei Nishikori, jadis résident à temps plein dans le top 10. L’année 2021 sera donc cruciale pour sa carrière. Soit elle signe un retour, soit un déclin. Il aura une forte pression avec notamment les Jeux chez lui à Tokyo. Le nippon est donc très ambitieux, il n’a plus de temps à perdre : « J’ai hâte que la saison commence, je vais me préparer à fond pour atteindre les Jeux Olympiques en grande forme, c’est évidemment un de mes objectifs. Je sens que mon épaule est à nouveau nickel. Cela me donne confiance pour la suite. Je pense que je serai capable à nouveau de battre battre les meilleurs, ce que je n’ai pas pu faire cette saison » expliqué le Japonais dans Kyodo News.