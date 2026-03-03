Classé 284e mondial à 36 ans, Kei Nishikori tente de se relancer sur le circuit Challenger. Et c’est dans cette optique qu’il a voyagé de Tokyo au Japon à Thionville en France, où il s’est extrait des quali­fi­ca­tions grâce à deux victoires contre Daniel Jade (1827e) et Jelle Sels (343e).

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, l’an­cien numéro 4 mondial et fina­liste de l’US Open 2014 s’est exprimé avec beau­coup d’hon­nê­teté sur sa situation.

« J’aime toujours la compé­ti­tion. Même si c’est un tournoi plus petit que ceux que j’ai joués par le passé, j’aime toujours jouer des matches diffi­ciles. C’est ce dont j’ai le plus besoin en ce moment. Je ne pense pas être en mesure d’af­fronter des gars du top 100. Je ne suis plus assez jeune, mon corps et mon tennis ne me le permettent pas. Je dois juste avancer étape par étape et j’es­saie d’ap­pré­cier chacune d’elles. »