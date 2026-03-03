Classé 284e mondial à 36 ans, Kei Nishikori tente de se relancer sur le circuit Challenger. Et c’est dans cette optique qu’il a voyagé de Tokyo au Japon à Thionville en France, où il s’est extrait des qualifications grâce à deux victoires contre Daniel Jade (1827e) et Jelle Sels (343e).
Lors d’une interview accordée à L’Equipe, l’ancien numéro 4 mondial et finaliste de l’US Open 2014 s’est exprimé avec beaucoup d’honnêteté sur sa situation.
« J’aime toujours la compétition. Même si c’est un tournoi plus petit que ceux que j’ai joués par le passé, j’aime toujours jouer des matches difficiles. C’est ce dont j’ai le plus besoin en ce moment. Je ne pense pas être en mesure d’affronter des gars du top 100. Je ne suis plus assez jeune, mon corps et mon tennis ne me le permettent pas. Je dois juste avancer étape par étape et j’essaie d’apprécier chacune d’elles. »
Publié le mardi 3 mars 2026 à 10:55