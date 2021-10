Kei Nishikori s’ex­prime rare­ment sur des sujets qui ne concernent pas le jeu.

Interrogé sur la pres­sion autour du vaccin que subisse comme tout le monde les joueurs et qui a pris une nouvelle ampleur depuis les décla­ra­tions de l’Etat Australien de Victoria, Kei a été très clair.

« Nous devons suivre les règles et je me suis déjà fait vacciné, mais je pense que le vaccin ne doit pas toujours être la solu­tion. Vous pouvez vous sentir malade ou même être en danger à cause d’un vaccin. Nous devons donc être prudents. Nous, les joueurs de tennis, voya­geons à travers le monde, il serait donc préfé­rable pour nous de nous faire vacciner, mais il y a des risques. J’ai entendu ce qui est arrivé à Jérémy Chardy. Cela devrait rester une déci­sion indi­vi­duelle et personnelle »