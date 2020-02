Dans son entretien accordé à Nikkan Sports, Kei Nishikori donne aussi des nouvelles, lui qui a été opéré au coude en octobre et qui n’est pas encore revenu à la compétition : « Petit à petit je me sens mieux et je pense que dans quelques semaines je serai prêt à revenir sur le circuit. J’ai perdu beaucoup de poids après la dernière opération et je n’étais pas assez bien physiquement pour jouer à haute intensité. Je retrouve peu à peu mon poids de forme. »