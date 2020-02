Opéré du coude en octobre dernier, Kei Nishikori n’a toujours pas repris la compétition et reste absent des courts depuis l’US Open 2019 où il avait été battu au troisième tour. Pendant l’intersaison, le Japonais avait surpris en annonçant la fin de sa collaboration avec Dante Bottini puis l’arrivée de Max Mirnyi. Dans un entretien pour le média japonais Nikkan Sports, le Nippon explique ce changement : « Je voulais faire un changement et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de ne pas continuer avec Dante Bottini. Je dois le remercier pour tout ce qu’il m’a appris et fait pour moi au cours de toutes ces saisons. Je pense que j’avais besoin d’un changement. Un de mes défauts est mon rendement au filet, alors c’est pourquoi j’ai décidé d’embaucher Max Mirnyi qui a toujours été considéré comme un serveur-volleyeur. Je pense que cela peut m’être utile. »