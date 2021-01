Opéré du coude il y a plus d’un an, Kei Nishikori a vécu une année 2020 très médiocre entre rechutes et pandémie de Covid-19. Le Japonais n’a disputé que quatre tournois la saison dernière et espère bien réparer cette anomalie en 2021. Interrogé sur son style de jeu, l’actuel 41e mondial a placé la barre très haut. Fan assumé de Roger Federer, il veut logiquement s’inspirer du numéro 1 mondial, Novak Djokovic.

« Avec un jeu solide comme Djokovic, je ne peux pas tirer le meilleur parti de mon potentiel mais je ne peux pas non plus jouer de manière très agressive comme Federer, alors j’essaie de jouer entre les deux. J’essaie de gagner plus de points au filet », a déclaré un Nishikori qui ambitionne de réintégrer le top 10 mondial cette saison.