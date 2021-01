Après une année 2020 où il a très peu joué, Kei Nishikori nourrit de grandes ambitions pour 2021. Il espère revenir au maximum de sa forme, même s’il craint le niveau des meilleurs joueurs actuels…

« Je sais qu’il faudra du temps pour revenir dans le Top 10. Il a fallu une demi-année pour me sentir au mieux de ma forme après ma blessure au poignet. Les joueurs du Top 20 sont plus forts qu’il y a cinq ans. J’ai même parfois l’impression que même le Top 100 est plus difficile à jouer, donc ce n’est pas facile, mais je crois que je serai de retour dans le top 10 si je peux jouer normalement », a confié le Japonais à Nikkan Sports.