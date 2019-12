Quelques heures après avoir annoncé qu’il ne disputera pas l’Open d’Australie le 20 janvier prochain, Kei Nishikori a accordé une interview à des médias japonais dans laquelle il revient sur sa relation personnelle avec son métier, sa passion : « Oui, je sens que j’aime le tennis maintenant plus que jamais. Loin de me fatiguer de jouer au tennis à cause de la fatigue ou de l’âge, mon amour pour le tennis s’est renforcé, je peux apprécier le tennis de plus en plus. C’est peut-être à cause de mon âge, je ne sais pas pourquoi, mais c’est comme ça, » a déclaré le 13e mondial avant de revenir sur le changement de son coach pendant l’intersaison (Max Mirnyi est arrivé à la place de Dante Bottini).

« Certains coups dans lesquels j’étais faible s’améliorent »

« Depuis plusieurs années, j’ai le sentiment que mon tennis peut s’améliorer davantage, à ma grande surprise ; certains coups dans lesquels j’étais faible s’améliorent, mais j’ai besoin d’une perspective différente pour améliorer mon tennis, j’ai donc décidé d’ajouter un nouveau membre à mon équipe. »