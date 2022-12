« Mon objectif est de jouer l’Open d’Australie, mes chances pour le faire sont de 50% main­te­nant », souf­flait Kei Nishikori fin novembre, lors d’un événe­ment à Tokyo avec Roger Federer.

S’il ne jouera pas le tournoi du Grand Chelem à Melbourne, du 16 au 29 janvier 2023, le Japonais, éloigné des courts depuis plus d’un an à cause d’une hanche doulou­reuse, a fait part de ses inten­tions au moment d’an­noncer une heureuse nouvelle à ses fans.

« J’ai une annonce à vous faire. Le 24 décembre, ma femme, Mai, et moi, avons orga­nisé une céré­monie et une récep­tion de mariage. C’est un nouveau départ pour nous. Pour revenir sur le devant de la scène mondiale, je vais travailler très dur », a écrit le fina­liste de l’US Open 2014.

Kei Nishikori n’a plus joué sur le circuit depuis le 9 octobre 2021 et une défaite au 2e tour du Masters 1000 d’Indian Wells face à Daniel Evans.