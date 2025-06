Star du peuple japo­nais, exemple d’opi­niâ­treté, Kei Nishikori a été pris la main dans le sac par des paparzzis qui ont dévoilé des photos où le Japonais trom­pait sa femme. L’affaire a forcé­ment eu un très grand reten­tis­se­ment et Kei a vite réagi en publiant offi­ciel­le­ment des excuses.

🇯🇵👇😳 Kei Nishikori has apolo­gised for chea­ting on his wife with a 32‐year‐old model :



“I deeply apolo­gise for causing discom­fort to everyone who supports me ; tennis fans, tennis asso­cia­tions, spon­sors, and other related parties, and for their concern and incon­ve­nience due to my… pic.twitter.com/H3FR3sW7tT