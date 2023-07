Certes battu par Taylor Fritz, cette nuit en quarts de finale de l’ATP 250 d’Atlanta, Kei Nishikori impres­sionne depuis son retour de bles­sure, lui qui a été absent durant deux ans à cause d’une grave bles­sure à la hanche.

Et lors d’une inter­view avec le site de l’ATP, le Japonais a avoué qu’il aurait très bien pu finir comme Andy Murray, avec une prothèse en métal.

« Ma hanche n’était pas trop endom­magée, pas comme celle d’Andy. On m’a rasé des os et j’ai aussi eu une petite déchi­rure dans le labrum. Si j’avais continué à jouer sans l’opé­ra­tion, j’au­rais peut‐être dû faire quelque chose comme Murray. Mais heureu­se­ment, je l’ai décou­vert avant que ça ne devienne vrai­ment mauvais. Mes plus grands doutes étaient de savoir si je serais capable de bouger comme avant et si j’al­lais retrouver de la confiance concer­nant la sensa­tion de la balle sur la raquette. Vous devez recons­truire à partir de zéro, donc c’est un défi mental difficile. »