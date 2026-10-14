Officiellement retraité depuis sa défaite au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo le 1er octobre dernier, Kei Nishikori a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il raconte ses plus grands souve­nirs et évoque aussi ses diffi­cultés contre Novak Djokovic, qu’il n’a battu que deux fois en vingt duels.

« Je dirais que ma toute première victoire en tournoi ATP à Delray Beach (contre James Blake) a eu un énorme impact dans mon déve­lop­pe­ment de jeune joueur. C’est le moment où quelque chose s’est éveillé en moi, où j’ai pris conscience que je pouvais battre les tout meilleurs. En terme d’ac­com­plis­se­ment et d’émo­tions, il y a ma finale à l’US Open (2014 contre Marin Cilic), dans un tournoi que j’ado­rais. J’avais toujours rêvé d’at­teindre la finale de à Flushing (Meadows) étant donné que je suis devenu pro aux États‐Unis (en Floride, à la Bollettieri Academy). C’était alors la plus grande scène sur laquelle j’avais joué de ma vie. J’avais battu Novak (Djokovic) en demies, qui était au summum de son art. Cet US Open a été un deuxième déclic dans ma carrière et j’ai ensuite réussi à ne plus nourrir de complexes face au Big 4 ; même si j’ai enchaîné dix‐sept défaites contre Novak dans les dix années suivantes (rires). C’était le joueur insol­vable, le seul des quatre contre lequel je partais un peu perdant d’avance. »