Officiellement retraité depuis sa défaite au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo le 1er octobre dernier, Kei Nishikori a accordé une interview à L’Equipe dans laquelle il raconte ses plus grands souvenirs et évoque aussi ses difficultés contre Novak Djokovic, qu’il n’a battu que deux fois en vingt duels.
« Je dirais que ma toute première victoire en tournoi ATP à Delray Beach (contre James Blake) a eu un énorme impact dans mon développement de jeune joueur. C’est le moment où quelque chose s’est éveillé en moi, où j’ai pris conscience que je pouvais battre les tout meilleurs. En terme d’accomplissement et d’émotions, il y a ma finale à l’US Open (2014 contre Marin Cilic), dans un tournoi que j’adorais. J’avais toujours rêvé d’atteindre la finale de à Flushing (Meadows) étant donné que je suis devenu pro aux États‐Unis (en Floride, à la Bollettieri Academy). C’était alors la plus grande scène sur laquelle j’avais joué de ma vie. J’avais battu Novak (Djokovic) en demies, qui était au summum de son art. Cet US Open a été un deuxième déclic dans ma carrière et j’ai ensuite réussi à ne plus nourrir de complexes face au Big 4 ; même si j’ai enchaîné dix‐sept défaites contre Novak dans les dix années suivantes (rires). C’était le joueur insolvable, le seul des quatre contre lequel je partais un peu perdant d’avance. »
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 15:48