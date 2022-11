Invité ce week‐end aux côtés de Roger Federer à Tokyo à l’oc­ca­sion d’une campagne promo­tion­nelle de leur sponsor commun, Uniqlo, Kei Nishikori, après avoir révélé qu’il avait failli arrêter sa carrière à cause des bles­sures, s’est égale­ment exprimé sur le Suisse quelques semaines seule­ment après l’arrêt de son immense carrière lors de la Laver Cup.

« Roger est à peu près le même sur et en dehors du terrain. Quand je le rencontre, je m’amuse beau­coup. C’est vrai que je ne me souviens pas d’épi­sodes embar­ras­sants ou drôles de lui, mais quand nous sommes ensemble, il a toujours un sourire sur son visage. Si je devais garder un souvenir de lui, ce serait quand je me suis entraîné pour la première fois avec lui. J’avais 16 ou 17 ans et ce fut certai­ne­ment une expé­rience inou­bliable pour moi. Je lui en suis reconnaissant. »