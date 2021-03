Eliminé en quarts‐de‐finale du tournoi de Rotterdam par Borna Coric (26e), 6–7 (2), 6–7 (4), Kei Nishikori peut malgré tout être plei­ne­ment satis­fait de son parcours. En constante progres­sion en ce début de saison, il est parvenu à dominer succes­si­ve­ment Félix Auger‐Aliassime (19e) et Alex de Minaur (23e), deux très gros clients. Et a surtout pu mesurer l’ef­fi­ca­cité de son « nouveau » service, modifié afin de dimi­nuer la charge au niveau de l’épaule. Une étape indis­pen­sable après les nombreuses bles­sures du Japonais ces dernières saisons.

« Je l’ai fait après les chirur­gies du coude [en octobre 2019] et en décembre dernier. J’ai essayé de revoir mon service, j’avais besoin de plus de puis­sance, mais moins d’uti­li­sa­tion de mon épaule. Je m’étais aussi blessé à l’épaule, l’année dernière. Je ne le sens toujours pas à 100%, mais je pense que je suis sur la bonne voie. En raison de mes anté­cé­dents de bles­sures, je veux toujours changer quelque chose si j’en ai le temps et l’op­por­tu­nité. Je suis vrai­ment ouvert à tout. Ce n’est certai­ne­ment pas facile (pour le service), cela prendra du temps. Je sens que ce n’est pas encore tout à fait ça. Mais je ferais n’im­porte quoi pour aider mon corps », a expliqué le 45e joueur mondial à l’ATP.