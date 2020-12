Tout le monde ne peut pas avoir la chance d’avoir joué le Big 3. C’est le cas du Japonais Yoshihhito Nishioka, actuellement 57ème au classement ATP. Joueur talentueux et créatif, Nishioka a été questionné dernièrement au sujet des trois ténors qui dominent la hiérarchie mondiale. Pour lui, Novak est au dessus, c’est le plus fort des trois incontestablement : « Actuellement, pour moi, Djokovic est le plus efficace, c’est clairement le plus fort du Big 3. Il contrôle la balle, et il est très difficile de le mettre en danger, de l’attaquer. Il trouve très souvent les bonnes zones et joue très long avec une vraie constance. C’est la vraie différence que j’ai constaté si je compare son jeu à Roger Federer et Rafael Nadal ». Ayant joué deux fois Roger ainsi que Nole, la comparaison reste minime encore plus qu’avec Rafa qu’il n’a affronté qu’une fois, c’était lors de l’ATP Cup : « J’ai eu mes chances contre Rafa, sa balle me convient mieux, mais j’ai aussi pu constater que lorsque le jeu devenait plus serré, il a mis une pression suffisante pour que je passe à côté des ses moments clés »