Deuxième opus de l’en­tre­tien donné par Yannick au JDD. Après celui consacré à Roger Federer, Yannick peste contre le système de valeurs imposé par l’ATP qui ne permet plus vrai­ment de vibrer.

« Le tennis est un spec­tacle. J’aimerais qu’il y ait des micros partout, qu’on entende ce que les gars racontent. McEnroe, Nastase ou Connors avaient un jeu extra mais ils avaient surtout la possi­bi­lité d’ex­primer leur person­na­lité, par une blague ou une crise. Aujourd’hui tout est interdit. On ne peut plus déconner. Le niveau est fabu­leux mais ce qui m’amuse, c’est l’émo­tion du gars qui vient de gagner, sa rage de perdre. Désormais, sitôt le match fini, on passe aux pubs », explique Yannick.

Un constat qui fera sûre­ment sourire Patrick Mouratoglou, inven­teur de l’UTS où presque tout est permis…