Hier, Noah Rubin s’est lâché aussi bien lors de son podcast sur son site Behind The Racquet que sur Twitter. Comme on le sait, chaque tweet ne doit pas faire plus de 250 caractères. Or pour exprimer une idée, c’est quelques fois assez compliqué. Noah a donc posté sept tweets que nous avons regroupé et traduit pour comprendre son discours.

Visiblement excédé, le joueur américain ne ménage personne et surtout pas Novak Djokovic, même s’il s’en prend clairement aussi à Rafael Nadal et Roger Federer.

Avec cette prise de parole, Noah Rubin risque d’être marginalisé alors même qu’il est évident que d’autres joueurs et ils sont nombreux pensent comme lui.

Voici donc le texte en question : « Ce long discours est à l’attention de tous les joueurs et les personnes au sommet du sport qui semblent ne pas comprendre la gravité du monde dans lequel nous vivons. Dire aujourd’hui qu’il existe une possibilité de jouer un tournoi du Grand Chelem (l’US Open) avec essentiellement le même prize money mais moins de personnes dans son staff n’est pas suffisant, c’est même visiblement un sujet extrêmement insensible. Novak Djokovic est en première ligne en raison des problèmes de sécurité évidents sur sa ligue et le fait qu’il soit président du conseil du joueur et incapable de rejoindre un zoom avec plus de 400 joueurs. Cela s’est même produit à peu près au même moment où des images de lui jouant au football avec d’autres joueurs de haut niveau, ce qui est un comble. Je ne dis pas qu’il n’a pas beaucoup fait car je dois aussi admettre que Novak a essayé de provoquer des choses plus directement que d’autres au comme Federer et … Nadal, qui font également partie du conseil. Si vous faites partie du conseil ça implique une responsabilité. Si vous n’en faites pas partie, alors n’en faites pas partie. Je ne dis pas que ces « gars » n’ont rien fait pour le tennis mais ne me dites pas que vous voulez aider le sport si vous ne pouvez pas faire partie de ces conversations lorsque nous avons besoin de vous. »