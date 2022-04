Présent cette semaine sur le Challenger d’Oeiras (45 000 €), au Portugal, alors qu’a­vait lieu en même temps le tournoi de Marbella, pour un prize money trois fois supé­rieur (135 000 €), le joueur améri­cain Noah Rubin, 482e mondial et éliminé en quarts de finale, s’est insurgé contre la rému­né­ra­tion ridi­cule des joueurs lors de certains évène­ments du circuit secondaire.

« Rien ne fait vrai­ment peur à l’ATP, elle se porte bien. Les diri­geants gagnent leur argent et les joueurs jouent pour des clopi­nettes. Je veux dire, c’est défi­ni­ti­ve­ment un tournoi diffi­cile (le Challenger d’Oeiras, ndlr). C’est un événe­ment incroyable ici en ce moment et vous avez Marbella, un autre où vous avez des joueurs du top 10 qui y jouent (Thiem et Wawrinka, ndlr). Nous jouons pour 100 dollars ou 200 dollars, euros, pardon, 200 euros et vous savez que l’ATP ne se soucie abso­lu­ment pas de changer quoi que ce soit pour rendre le tennis plus attrayant et aider les joueurs à s’en sortir. Et je ne dis pas qu’il n’y a pas de gens qui s’en fichent parce que j’ai travaillé avec des rela­tions de joueurs qui s’en soucient vrai­ment. J’ai travaillé avec des gens sur le Challenger tour qui se sont démenés pour s’as­surer que ces événe­ments soient géniaux. C’est juste que, parfois, ce n’est pas suffi­sant quand les gars au sommet, vous savez, obtiennent ce qu’ils veulent. »