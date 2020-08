224e joueur mondial et connu pour ses prises de position ferme en faveur des joueurs et joueuses de l’ombre via notamment sa page Instagram Behind The Racquet, Noah Rubin est devenu au fur et à mesure un commentateur avisé du circuit. Invité du poadcast Tennis Major Match Point, l’Américain a donné son point de vue sur l’antagonisme entre Roger Federer et Novak Djokovic : « Au fil des ans, que ce soit parce qu’il est le favori des fans ou autre chose, Roger Federer a créé ce personnage, son personnage. Il y a des erreurs que Djokovic a commises. Federer en a aussi mais à des niveaux différents. Je pense qu’à ce stade, ils ne sont pas sur le même piédestal. Je pense que Djokovic doit lutter contre ce que disent les médias, alors que Federer a construit cela à partir de zéro. Federer était un joueur de 18 ans qui cassait des raquettes et qui est devenu ce personnage parfait qui, malgré quelques erreurs, a maintenu ces normes élevées. » Avantage pour le Suisse, donc.