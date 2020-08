Noah ne lâche rien, quelques fois c’est un peu répétitif mais l’Américain a le mérite d’enfoncer le clou.

Dernièrement, il s’est encore exprimé pour défendre les « petits » du circuit.

Il a donc évoqué forcément le rôle que pourrait jouer une certain Roger Federer : « Ce n’est pas parce que vous gagnez 20 millions de dollars par an, que vous ne devez pas oublier qu’il y a cinq ans, vous avez peut-être aussi joué un Challenger pour 1 000 $. Malheureusement, cela est vite oublié. Nous avons besoin de plus de joueurs et de soutien pour résoudre les problèmes directement. Malheureusement, je n’ai pas le numéro de téléphone portable de Roger Federer (rires). Mais Venus Williams, par exemple, s’est prononcée et nous soutient fortement, ce qui est très utile. Je continuerai à utiliser mes différentes plateformes et à me battre pour mes convictions.«