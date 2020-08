Noah Rubin continue à s’exprimer librement et ses positions amènent souvent de vraies réflexions.

Récemment, il a tiré le bilan de cette période où pendant six mois il considère que les choses auraient pu bouger : « La situation pour le monde du tennis est actuellement « merdique. Nous avons perdu six mois. Nous nous sommes allongés sur le canapé pendant six mois et n’avons rien fait. Nous n’avons pas essayé d’utiliser tout ce temps pour développer le tennis et évoquer des vrais changements. Ça me rend triste. » a déclaré Noah.

Mais comme il ne veut pas seulement critiquer la situation, il propose aussi certaines évolutions : « Nous devons trouver des solutions géographiques. Nous devrions pas toucher aux tournois du Grand Chelem et aux Masters, mais autour de cela, nous devons éviter que les joueurs aient à voyager beaucoup. Nous pouvons constater les problèmes que cela entraîne maintenant. Il est impossible de revenir à une certaine normalité. Lorsque les joueurs sont partout dans le monde, c’est finalement un cauchemar »