Au micro du Super Moscato Show sur RMC vendredi, Yannick Noah a été invité à donner son avis sur la fameuse course au GOAT. Il a insisté sur la perfor­mance excep­tion­nelle de Rafael Nadal à 35 ans, à l’Open d’Australie, sans pour autant tran­cher dans ce débat qui ne l’in­té­resse pas vrai­ment car il a bien conscience que les sensi­bi­lités sont différentes.

« Nadal a battu le record, il a gagné, je ne sais pas, 35 Roland‐Garros, donc forcé­ment ça capture l’ima­gi­na­tion. C’est extraor­di­naire. A son âge, je n’ar­ri­vais plus à marcher. Lui, il domine les gars physi­que­ment je trouve ça extra­or­di­naire. Le GOAT ? Djokovic est en stand‐by donc il faut voir. Qu’il y en ait un qui en ait gagné 21 ou 20 c’est complè­te­ment abstrait, mais ce que je trouve merveilleux ce sont les matchs qu’ils livrent. Le niveau de jeu à la fin de la finale dimanche, je me suis demandé si ce n’était pas de la plays­ta­tion. C’était incroyable. Federer, je ne sais pas s’il reviendra, cela va être diffi­cile pour lui, mais Djokovic est toujours dans la course. Mais après savoir qui est le GOAT, je m’en fous. Certains vont mettre en avant le côté esthé­tique de Federer, d’autre le courage de Nadal. Il y aussi Borg qui a arrêté à 26 ans et qui en avait gagné je ne sais pas combien. Le meilleur de tous les temps, je ne sais pas », a déclaré Noah, qui a aussi évoqué avec opti­misme de la saison à venir de Gaël Monfils.