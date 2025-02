Après sa défaite face à Matteo Berrettini dès son entrée en lice à Doha, un certain nombre d’ob­ser­va­teurs se sont permis d’ex­pli­quer voire d’af­firmer que le Serbe était fini, que sa saison allait être un long calvaire et qu’il allait sûre­ment ranger sa raquette à la fin de l’année.

Les auteurs de ces allé­ga­tions liées plus à un désir qu’une réalité semblent oublier que le Serbe ne se nourrit que de la diffi­culté, que c’est quand il est vrai­ment au plus bas qu’il renait de ses cendres.

Et même si sa bles­sure n’était pas prévue, elle lui donne fina­le­ment une raison de plus pour prouver qu’il est toujours vivant.

C’est donc une très bonne nouvelle pour son mental et son envie. Sa présence à Indian Wells, et logi­que­ment à Miami, confirme aussi que Nole ne veut pas prendre le risque comme en 2024 d’être trop court en termes d’ac­ti­vité et de rythme.

Alors oui il sera inté­res­sant de suivre ses perfor­mances en Californie et en Floride même s’il est clair que la vraie échéance pour évaluer s’il peut atteindre son défi ultime, à savoir remporter son 25e tournoi du Grand Chelem, aura lieu un peu plus tard lors de sa tournée sur terre battue.