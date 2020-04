Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs au monde, Magnus Norman a pleinement réussi sa reconversion après sa carrière de joueur, lui qui a été numéro 2 mondial et finaliste de Roland-Garros en 2000. Interrogé par le podcast Tennis With An Accent, le Suédois raconte une anecdote avec Stan Wawrinka avant sa finale de l’US Open en 2016 : « Avant la finale, nous venions de faire une bonne tournée américaine sur dur. J’étais très fier de ce que Stan avait fait et j’ai commencé à lui dire. Entre les nerfs et l’émotion, avant le match, il s’est mis à pleurer. Et ça m’a fait pleurer aussi. Nous étions tous les deux, là, pendant deux minutes, très émus jusqu’à ce que l’arbitre nous appelle pour jouer le match. Nous avions évacué nos émotions et je n’oublierai jamais ce moment. »

Magnus Norman et Stan Wawrinka ont toujours eu une relation très forte. Le natif de Filipstad a contribué aux succès du Suisse dans les tournois du Grand Chelem. Et celui de Roland-Garros en 2015 est l’un des plus forts aussi : « C’est un moment qui a beaucoup compté pour moi. Guga (Kuerten) était là et il lui a remis le trophée, à l’endroit même où il m’avait battu en 2000. C’était un moment très excitant. J’avais bouclé la boucle. »