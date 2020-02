Magnus Norman a répondu à un entretien au quotidien La Tercera sur les chances de son poulain, Stan Wawrinka, de remporter à nouveau un tournoi du Grand Chelem. Le Suédois n’est pas très optimiste : « C’est très compliqué pour que cela se produise à nouveau. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, l’objectif numéro un n’était pas de pouvoir gagner un Grand Chelem, mais de pouvoir l’amener à jouer son meilleur tennis. Il a joué au moment où les meilleurs joueurs de tennis de l’histoire tels que Rafa, Roger, Novak et même Andy Murray étaient présents, mais Wawrinka a toujours été un pas derrière eux, et si vous lui posez la question, il ne dira pas le contraire. Malgré cela, il a réussi à lutter contre eux et, à certaines occasions, il les a même gagnés. »