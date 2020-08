Lors d’un point presse ce jeudi, Stan The Man a clairement fixé ses objectifs. Il a expliqué qu’il jouait au tennis pour le stress et les émotions et qu’il se sentait capable de poursuivre sa carrière pendant au moins trois ans.

Depuis ses succès dans les tournois du Grand Chelem, Stan est devenu un vrai personnage du circuit.

Le confinement a aussi confirmé sa simplicité comme le rappelle volontiers son coach Magnus Norman : « Stan est une personne très normale, comme un voisin avec qui tu aimerais aller boire une bière et passer un bon moment. « Rien d’extraordinaire », il n’achète pas de vêtements chers, il n’a pas du tout changé« .

Il est clair que tout le monde ne peut pas en dire autant.

Cette forme d’humilité chez le Suisse est un vrai avantage quand il s’agit de se remettre en cause. Car la qualité première de Stan est sa capacité à se mettre au boulot : « Nous sommes parvenus à remporter ses succès grâce à un travail acharné mais aussi en se parlant énormément. Stan est un gars qui aime écouter, toujours prêt à essayer de nouvelles choses » a affirme Magnus Norman.