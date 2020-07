Magnus Norman est l’homme qui a permis à Stan Wawrinka de changer de dimension en remportant trois titres du Grand Chelem. Interrogé par l’ATP, le Suédois a tenu à mettre en avant le palmarès de son joueur : « Stan est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Si vous regardez son palmarès, il a remporté trois tournois du Grand Chelem différents à une époque où il affrontait le Big 4. Stan est un peu sous-estimé, c’est sûr, mais il a également participé à de nombreuses demi-finales, une autre finale de Grand Chelem. Il a eu une carrière incroyable. »

L’ancien numéro 2 mondial explique ensuite ce qui rend le Vaudois un peu plus spécial que les membres du Big 4 : « Cela a été un peu plus mouvementé, il n’a pas la même constance qu’Andy Murray, Novak, Roger ou Rafa, mais dans ses meilleurs moments, il peut battre tous ces joueurs. C’est ce qui le rend un peu spécial aussi. On ne sait pas vraiment à quel Stan s’attendre et c’est pourquoi beaucoup de gens l’aiment vraiment. Stan est un joueur. Il joue avec de petites marges. C’est un peu sa personnalité et il est difficile de la changer. Mais je pense aussi que c’est la raison pour laquelle il a gagné trois titres du Grand Chelem. Il peut se montrer à la hauteur de l’occasion. Il peut faire des frappes que d’habitude personne ne fera ou se montrera plus prudent. C’est ce qui le rend dangereux. »