Norrie, à l’entraînement avec Medvedev : « Je ne lui ai pas parlé de Wimbledon, je sais que c’est un sujet sensible pour lui à cause de ce qui s’est passé »

A la suite de son très joli parcours à Wimbledon, conclu par une demi‐finale perdue face à Novak Djokovic, Cameron Norrie a d’abord pris une semaine de vacances. Il s’est ensuite envolé vers le sud de la France, direc­tion l’Académie Patrick Mouratoglou où il s’est entraîné avec un joueur dont il apprécie tout parti­cu­liè­re­ment le style de jeu, Daniil Medvedev.

Et logi­que­ment, les deux joueurs ont soigneu­se­ment évité de parler de Wimbledon, dont le numéro 1 mondial était exclu pour cette édition 2022, comme tous les joueurs russes et biélo­russes en raison de la guerre en Ukraine.

« La vérité est que je ne voulais pas lui parler de Wimbledon, je sais que c’est un sujet sensible pour lui à cause de ce qui s’est passé. Il m’a féli­cité et m’a dit qu’il avait vu le match contre Novak. La vérité est que Daniil est un type formi­dable et, je dois dire, qu’il est mon joueur préféré en ce moment. Mon entraî­neur a passé de nombreuses années à essayer d’or­ga­niser des blocs d’en­traî­ne­ment pour moi avec les meilleurs joueurs du monde et cela a été très diffi­cile, mais je vois que main­te­nant que je suis dans une meilleure posi­tion, c’est plus facile de partager le terrain avec les meilleurs joueurs pour conti­nuer à me déve­lopper », a raconté le Britannique au Mail Plus.