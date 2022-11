Cameron Norrie a fait le point sur sa saison 2022 durant laquelle il aura remporté deux titres (à Delray Beach et Lyon), joué deux finales (à Acapulco et Los Cabos) et surtout atteint le dernier carré à domi­cile, sur le mythique gazon du All‐England Club.

« J’ai joué quelques finales et gagné quelques titres, mais le point culmi­nant a été Wimbledon avec la demi‐finale contre Djokovic. Surtout à la maison, avec tout le monde qui me soute­nait, mes amis, ma famille, tous là, proba­ble­ment pour le plus grand tournoi du monde. C’était vrai­ment cool », s’est souvenu le 14e joueur mondial dans des propos rapportés par Tennis365.

Pour rappel, il s’était incliné en quatre sets après avoir remporté la première manche face à Nole, futur vain­queur du tournoi pour la 7e fois.