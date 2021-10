Sa victoire à Indian Wells a relancé Cameron Norrie dans la course au Masters de Turin d’au­tant qu’il a un programme chargé. C’est ce qu’il a expliqué lors de sa confé­rence de presse : « Si l’on y pense trop à cette course au Masters, cela n’est pas bon. Je devais aller à Anvers au départ mais fina­le­ment cela va être trop court (rires). Je joue Vienne, Paris et aussi Stockholm. J’attends avec impa­tience les tour­nois en salle même si je n’ai jamais très bien réussi, je perds souvent des matchs très serrés. J’espère que cette fois cela va tourner »