Cameron Norrie a changé de statut depuis son premier Masters 1000 remporté à Indian Wells. Désormais 16e joueur mondial et numéro un britan­nique, le gaucher a donné une inter­view au Telegraph dans laquelle il est inter­rogé sur son objectif ultime. Et loin d’avoir froid aux yeux, Cameron vise le sommet de sa discipline.

« L’objectif ultime est de devenir numéro 1 mondial. Tout le monde dans mon équipe tire dans le même sens. C’est évidem­ment extrê­me­ment diffi­cile à réaliser et il y a une longue route qui s’étend devant moi. Mais avec mon équipe, nous nous fixons de grandes attentes et nous allons faire tout notre possible pour les atteindre. »