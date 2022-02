Vainqueur de Reilly Opelka en finale à Delray Beach dimanche (7–6[1], 7–6[4]), Cameron Norrie a remporté le troi­sième titre de sa carrière. Le troi­sième sur le conti­nent améri­cain sur dur après Los Cabos et Indian Wells l’année dernière.

Après son sacre, le Britannique a révélé les domaines dans lesquels il a progressé : « Je suis capable de dicter le jeu dès le début du point. Je suis défi­ni­ti­ve­ment plus agressif que je ne l’étais lorsque je suis arrivé sur le circuit. J’avais tendance à être trop passif dans les grands moments et j’ai changé cela. J’ai été le plus prota­go­niste, celui qui a tenté des balles courtes et qui a fait bouger l’autre gars ».