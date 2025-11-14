AccueilATP"Nous espérons que quelqu'un se rapprochera d'Alcaraz et Sinner et rendra la...
ATP

« Nous espé­rons que quel­qu’un se rappro­chera d’Alcaraz et Sinner et rendra la course un peu plus compé­ti­tive, car une course à deux finira par devenir un peu mono­tone », estime Laura Robson

Jean Muller
Par Jean Muller

-

607

Consultante pour Sky Sports, Laura Robson dit tout haut ce que les obser­va­teurs pensent tout bas. La supré­matie d’Alcaraz et Sinner est une béné­dic­tion jusqu’à ce que cela deviennent un poids. Et il semble bien que cette situa­tion se profile. 

« Tout à coup, on se retrouve avec deux joueurs qui ont trans­cendé leur sport, qui sont très diffé­rents sur le court, très diffé­rents en dehors du court, et qui ont deux person­na­lités contras­tées qui font ressortir le meilleur de l’autre lors­qu’ils sont sur le terrain. Oui, nous avons beau­coup de chance. Nous espé­rons que quel­qu’un se rappro­chera et rendra la course un peu plus compé­ti­tive, car une course à deux finira par devenir un peu monotone. »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 09:45

Article précédent
Tarpischev : « Djokovic est le roi. Je le préfère même à Federer. Car s’étirer, c’est beau. Mais si on a une approche confor­table de la balle, ce n’est pas nécessaire »
Article suivant
Alcaraz attend une réforme : « Il faut abso­lu­ment qu’ils fassent quelque chose pour cet événe­ment. Jouer chaque année, ce n’est pas aussi bien que si on y jouait tous les deux ou trois ans »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.