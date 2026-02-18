« Nous avons passé un agréable dîner de deux heures, et j’ai tiré beaucoup d’enseignements de cette conversation. C’est un homme très intéressant avec qui discuter en profondeur », a récemment raconté Stefanos Tsitsipas, qui avait convié le Serbe à dîner à Athènes, où ce dernier s’est installé avec sa famille il y a quelques mois.
Toujours extrêmement bienveillant et disponible pour les autres joueurs du circuit, en particulier les plus jeunes, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem ne semble jamais compter son temps lorsqu’il s’agit de partager son expérience.
« Tsitsipas a invité Djokovic à dîner à Athènes afin de lui soutirer des informations sur son alimentation, sa routine de soins, ses exercices physiques et autres. Nous savons tous que Nole aime aider les gens en partageant ses connaissances, mais il va devoir commencer à facturer ces conseils », a ironisé le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.
Tsitsipas invitó a Djokovic a cenar en Atenas para sacarle información sobre su manera de comer, cuidarse, ejercicio y demás cosas.— José Morón (@jmgmoron) February 17, 2026
Todos sabemos que a Nole le gusta ayudar a la gente compartiendo su conocimiento, pero va a tener que empezar a cobrar esas asesorías 😂😂 https://t.co/CddAICamIc
Djokovic apparaît, une fois de plus, simplement fidèle à sa réputation : celle d’un champion généreux et accessible.
Publié le mercredi 18 février 2026 à 12:58