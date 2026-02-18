« Nous avons passé un agréable dîner de deux heures, et j’ai tiré beau­coup d’enseignements de cette conver­sa­tion. C’est un homme très inté­res­sant avec qui discuter en profon­deur », a récem­ment raconté Stefanos Tsitsipas, qui avait convié le Serbe à dîner à Athènes, où ce dernier s’est installé avec sa famille il y a quelques mois.

Toujours extrê­me­ment bien­veillant et dispo­nible pour les autres joueurs du circuit, en parti­cu­lier les plus jeunes, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem ne semble jamais compter son temps lorsqu’il s’agit de partager son expérience.

« Tsitsipas a invité Djokovic à dîner à Athènes afin de lui soutirer des infor­ma­tions sur son alimen­ta­tion, sa routine de soins, ses exer­cices physiques et autres. Nous savons tous que Nole aime aider les gens en parta­geant ses connais­sances, mais il va devoir commencer à facturer ces conseils », a ironisé le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.

Todos sabemos que a Nole le gusta ayudar a la gente compar­tiendo su cono­ci­miento, pero va a tener que empezar a cobrar esas asesorías 😂😂 https://t.co/CddAICamIc — José Morón (@jmgmoron) February 17, 2026

Djokovic appa­raît, une fois de plus, simple­ment fidèle à sa répu­ta­tion : celle d’un cham­pion géné­reux et accessible.