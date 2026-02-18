AccueilATP"Nous savons tous que Djokovic aime aider les gens en partageant ses...
ATP

« Nous savons tous que Djokovic aime aider les gens en parta­geant ses connais­sances, mais il va devoir commencer à facturer ces conseils », plai­sante José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

« Nous avons passé un agréable dîner de deux heures, et j’ai tiré beau­coup d’enseignements de cette conver­sa­tion. C’est un homme très inté­res­sant avec qui discuter en profon­deur », a récem­ment raconté Stefanos Tsitsipas, qui avait convié le Serbe à dîner à Athènes, où ce dernier s’est installé avec sa famille il y a quelques mois.

Toujours extrê­me­ment bien­veillant et dispo­nible pour les autres joueurs du circuit, en parti­cu­lier les plus jeunes, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem ne semble jamais compter son temps lorsqu’il s’agit de partager son expérience.

« Tsitsipas a invité Djokovic à dîner à Athènes afin de lui soutirer des infor­ma­tions sur son alimen­ta­tion, sa routine de soins, ses exer­cices physiques et autres. Nous savons tous que Nole aime aider les gens en parta­geant ses connais­sances, mais il va devoir commencer à facturer ces conseils », a ironisé le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X. 

Djokovic appa­raît, une fois de plus, simple­ment fidèle à sa répu­ta­tion : celle d’un cham­pion géné­reux et accessible.

Publié le mercredi 18 février 2026 à 12:58

Article précédent
Carlos Alcaraz sur Jannik Sinner : « Je ne vais pas mentir, quand il est dans le tableau, cela me motive à me battre jour après jour pour voir mon nom en finale »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.