Alors que les récentes affaires de dopage impli­quant Jannik Sinner et Iga Swiatek ont un peu ébranlé le monde du tennis, même si cette dernière a rapi­de­ment été inno­centée tandis que l’Italien sera jugé en avril prochain par le TAS, un nouveau cas vient d’être rendu public par la fameuse ITIA (Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis).

En effet, l’ac­tuel 245e mondial en simple, Goncalo Oliveira, vient d’être suspendu provi­soi­re­ment suite à un contrôle positif à la métam­fé­ta­mine réalisé lors du Challenger de Manzanillo, au Mexique, le 25 novembre 2024.

Gonçalo Oliveira, a Portuguese‐born tennis player who currently repre­sents Venezuela, has been provi­sio­nally suspended under the Tennis Anti‐Doping Programme.