Après Simona Halep et Fernando Verdasco, voici venu le tour de Kamil Majchrzak d’être contrôlé positif à un test anti­do­page en 2022.

Le joueur polo­nais, 77e à l’ATP, qui a été controlé positif en octobre et novembre dernier, a lui‐même décidé de rendre l’in­for­ma­tion publique et offi­cielle : « J’ai des nouvelles incroya­ble­ment tristes et diffi­ciles à partager avec vous. J’ai été contrôlé positif lors de contrôles anti­do­page en octobre et novembre 2022 », a‑t‐il expliqué sur ses réseaux sociaux.

Cela ressemble presque au cas de Simona Halep au moins en terme de stra­tégie de défense puisque le joueur polo­nais nie avoir sciem­ment ingéré une substance inter­dite. « Je n’ai jamais, jamais, sciem­ment pris de substance inter­dite. Pour le moment, je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé et je suis sous le choc. »