Holger Rune prend son mal en patience.
Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, le Danois de 23 ans a encore repoussé son retour à la compétition.
Celui qui occupe désormais le 64e rang mondial a déclaré forfait pour le Queen’s, qui aura lieu du 15 au 21 juin.
« C’est déjà le troisième tournoi consécutif dont il se retire, ne se sentant pas encore prêt. Son objectif, d’après ce que l’on dit au Danemark, reste de participer à Wimbledon. Les experts estiment que le gazon n’est pas la meilleure surface pour faire son retour après une rupture du tendon d’Achille. Au vu de ses forfaits lors des derniers tournois, je pense qu’il serait peut‐être préférable qu’il revienne lors de la tournée américaine sur dur, mais c’est lui qui sait mieux que quiconque comment il se sent et ce qui est le mieux pour lui », a réagi le journaliste espagnol José Moron.
Rune se baja del torneo de Queen’s y ya es el tercer torneo seguido del que se baja al no verse aún preparado.— José Morón (@jmgmoron) June 10, 2026
Su intención, según cuentan en Dinamarca, sigue siendo estar en Wimbledon 😓
Los que saben de esto creen que la hierba no es la mejor superficie para volver tras una… pic.twitter.com/35FafVtQDw
A suivre…
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 12:53