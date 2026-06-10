Holger Rune prend son mal en patience.

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, le Danois de 23 ans a encore repoussé son retour à la compétition.

Celui qui occupe désor­mais le 64e rang mondial a déclaré forfait pour le Queen’s, qui aura lieu du 15 au 21 juin.

« C’est déjà le troi­sième tournoi consé­cutif dont il se retire, ne se sentant pas encore prêt. Son objectif, d’après ce que l’on dit au Danemark, reste de parti­ciper à Wimbledon. Les experts estiment que le gazon n’est pas la meilleure surface pour faire son retour après une rupture du tendon d’Achille. Au vu de ses forfaits lors des derniers tour­nois, je pense qu’il serait peut‐être préfé­rable qu’il revienne lors de la tournée améri­caine sur dur, mais c’est lui qui sait mieux que quiconque comment il se sent et ce qui est le mieux pour lui », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron.

Rune se baja del torneo de Queen’s y ya es el tercer torneo seguido del que se baja al no verse aún prepa­rado.



Su inten­ción, según cuentan en Dinamarca, sigue siendo estar en Wimbledon 😓



Los que saben de esto creen que la hierba no es la mejor super­ficie para volver tras una… pic.twitter.com/35FafVtQDw — José Morón (@jmgmoron) June 10, 2026

A suivre…