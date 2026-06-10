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Nouveau coup dur pour Holger Rune, absent depuis 8 mois : « D’après ce que l’on dit au Danemark, il garde un objectif en tête… »

Par
Baptiste Mulatier
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Holger Rune prend son mal en patience. 

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, le Danois de 23 ans a encore repoussé son retour à la compétition. 

Celui qui occupe désor­mais le 64e rang mondial a déclaré forfait pour le Queen’s, qui aura lieu du 15 au 21 juin. 

« C’est déjà le troi­sième tournoi consé­cutif dont il se retire, ne se sentant pas encore prêt. Son objectif, d’après ce que l’on dit au Danemark, reste de parti­ciper à Wimbledon. Les experts estiment que le gazon n’est pas la meilleure surface pour faire son retour après une rupture du tendon d’Achille. Au vu de ses forfaits lors des derniers tour­nois, je pense qu’il serait peut‐être préfé­rable qu’il revienne lors de la tournée améri­caine sur dur, mais c’est lui qui sait mieux que quiconque comment il se sent et ce qui est le mieux pour lui », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron. 

A suivre…

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 12:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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