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Nouveau coup dur pour Holger Rune : « C’est vrai­ment agaçant et ça tombe vrai­ment mal »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Wimbledon 2024 -

Alors qu’il est revenu il y a seule­ment quelques semaines de sa rupture du tendon d’Achille, qui l’a tenu éloi­gnée du circuit pendant onze mois, Holger Rune connaît un nouveau coup d’arrêt, pour un pépin physique qui n’a rien avoir avec le grave bles­sure dont il s’est remis. 

« Malheureusement, je ne pourrai pas jouer l’ATP 250 de Bruxelles comme prévu. J’ai un blocage au dos, mais heureu­se­ment, les examens ont confirmé que ce n’était rien de grave. Je vais donc devoir me reposer pendant 2 à 3 jours. C’est vrai­ment agaçant et ça tombe vrai­ment mal », a expliqué le Danois sur le réseau social X. 

La route sera longue pour Holger Rune, aujourd’hui 195e mondial, avant de poten­tiel­le­ment retrouver le top 10 un jour.

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 18:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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