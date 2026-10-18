Alors qu’il est revenu il y a seulement quelques semaines de sa rupture du tendon d’Achille, qui l’a tenu éloignée du circuit pendant onze mois, Holger Rune connaît un nouveau coup d’arrêt, pour un pépin physique qui n’a rien avoir avec le grave blessure dont il s’est remis.
« Malheureusement, je ne pourrai pas jouer l’ATP 250 de Bruxelles comme prévu. J’ai un blocage au dos, mais heureusement, les examens ont confirmé que ce n’était rien de grave. Je vais donc devoir me reposer pendant 2 à 3 jours. C’est vraiment agaçant et ça tombe vraiment mal », a expliqué le Danois sur le réseau social X.
Unfortunately, I won’t be able to play in Brussels as planned. My back has seized up, but fortunately, scans have confirmed that it’s nothing serious. So 2–3 days rest . Just really annoying and unfortunate timing— Holger Rune (@holgerrune2003) October 18, 2026
La route sera longue pour Holger Rune, aujourd’hui 195e mondial, avant de potentiellement retrouver le top 10 un jour.
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 18:23