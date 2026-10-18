Alors qu’il est revenu il y a seule­ment quelques semaines de sa rupture du tendon d’Achille, qui l’a tenu éloi­gnée du circuit pendant onze mois, Holger Rune connaît un nouveau coup d’arrêt, pour un pépin physique qui n’a rien avoir avec le grave bles­sure dont il s’est remis.

« Malheureusement, je ne pourrai pas jouer l’ATP 250 de Bruxelles comme prévu. J’ai un blocage au dos, mais heureu­se­ment, les examens ont confirmé que ce n’était rien de grave. Je vais donc devoir me reposer pendant 2 à 3 jours. C’est vrai­ment agaçant et ça tombe vrai­ment mal », a expliqué le Danois sur le réseau social X.

Unfortunately, I won’t be able to play in Brussels as planned. My back has seized up, but fortu­na­tely, scans have confirmed that it’s nothing serious. So 2–3 days rest . Just really annoying and unfor­tu­nate timing — Holger Rune (@holgerrune2003) October 18, 2026

La route sera longue pour Holger Rune, aujourd’hui 195e mondial, avant de poten­tiel­le­ment retrouver le top 10 un jour.