Nouveau coup dur pour Lucas Pouille, forfait pour l’US Open où il aurait pu jouer les quali­fi­ca­tions grâce à son clas­se­ment protégé. Le Français, qui n’a plus joué depuis Wimbledon (abandon au 3e tour des quali­fi­ca­tions), a expliqué donné une expli­ca­tion sur Instagram.

« Salut les amis, tous les soins et la réédu­ca­tion que nous avons mis en place ont gran­de­ment accé­léré la cica­tri­sa­tion mais ne m’ont pas permis d’être prêt à temps pour le tournoi de l’US Open. Lors de ma reprise de l’entraînement début août les signaux étaient posi­tifs jusqu’à la reprise du service où les douleurs sont reve­nues.. ce qui m’a poussé à me retirer de New‐York. Une déci­sion qui n’a pas été facile à prendre tant j’aime jouer cet incroyable tournoi mais après discus­sion avec le staff médical nous avons pris la déci­sion de mettre un autre trai­te­ment en place. Dans les prochains jours je vais de nouveau reprendre l’entraînement et notam­ment le service en espé­rant que les douleurs aient disparu. Nous sommes confiants pour un retour à la compé­ti­tion au Challenger de Rennes le 10 septembre. J’ai hâte de vous retrouver. »