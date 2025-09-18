AccueilATPNouveau départ pour Medvedev : "Cela n'a pas été une décision facile...
Nouveau départ pour Medvedev : « Cela n’a pas été une déci­sion facile à prendre mais je suis heureux de tenter l’expérience »

Après avoir mis un terme à sa longue colla­bo­ra­tion avec le Français Gilles Cervara, Daniil Medvedev va vivre à Hangzhou en Chine son premier tournoi depuis le début de son asso­cia­tion avec ses deux nouveaux entraî­neurs, Thomas Johansson et Rohan Goetzke.

« Cela n’a pas été une déci­sion facile à prendre, mais je suis heureux de tenter l’ex­pé­rience avec eux pour le reste de la saison, puis pour la saison prochaine, je verrai comment cela se passe. J’aime leur façon de travailler. J’aime ce qu’ils disent, et c’est un nouveau projet inté­res­sant dans ma carrière », a déclaré le Russe de 29 ans, 18e mondial, dans des propos relayés par l’ATP.

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 10:19

