Après avoir mis un terme à sa longue collaboration avec le Français Gilles Cervara, Daniil Medvedev va vivre à Hangzhou en Chine son premier tournoi depuis le début de son association avec ses deux nouveaux entraîneurs, Thomas Johansson et Rohan Goetzke.
« Cela n’a pas été une décision facile à prendre, mais je suis heureux de tenter l’expérience avec eux pour le reste de la saison, puis pour la saison prochaine, je verrai comment cela se passe. J’aime leur façon de travailler. J’aime ce qu’ils disent, et c’est un nouveau projet intéressant dans ma carrière », a déclaré le Russe de 29 ans, 18e mondial, dans des propos relayés par l’ATP.
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 10:19