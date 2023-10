Gaël Monfils aura fait tomber plusieurs records lors cette semaine dernière ponc­tuée par un 12e titre en carrière acquis dimanche en finale de l’ATP 250 de Stockholm.

En plus d’être devenu le plus vieux vain­queur de l’his­toire du tournoi mais aussi le joueur fran­çais ayant remporté le plus de victoires sur dur depuis le début de l’ère Open avec pas moins de 356 succès, dépas­sant ainsi le précé­dent record de son ami Richard Gasquet, « la Monf’ » est aussi devenu « le joueur fran­çais le plus âgé à remporter un titre sur le circuit prin­cipal », comme le souligne Jeu, Set et Maths.

A 37 ans 1 mois et 21 jours, @Gael_Monfils est devenu le joueur fran­çais 🇫🇷 le plus âgé à remporter un titre sur le circuit prin­cipal depuis le début de l’ère Open !



Il détrône un certain Richard Gasquet, qui avait pris posses­sion de ce record en début de saison à Auckland ! pic.twitter.com/DnhBN3ZpE3 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 22, 2023

A 37 ans, 1 mois et 21 jours, Monfils fait égale­ment mieux dans ce domaine que son ami « Ritchie », titré en début de saison à Auckland à 36 ans et demi.