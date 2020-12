Les lecteurs du quotidien madrilène Marca ont élu la meilleure Une de l’année…Et c’est Rafael Nadal qui en est le protagoniste, le lendemain de son 13ème sacre à Roland-Garros. « Rafa, le plus grand que nous ne verrons jamais », avait titré le média espagnol, accompagné des nombres symboliques de 13, 20 et 100. On peut aussi voir à droite toutes les Unes les lendemains de ses sacres Porte d’Auteuil.

🎾🏆 Don @RafaelNadal, protagonista de la mejor PORTADA de @marca en 2020, según nuestros lectores



🗞️📰 Y estas otras completan el Top 3 –> https://t.co/tP0iPgtwlL pic.twitter.com/92wNAR0wfZ — MARCA (@marca) December 31, 2020